Eliminar prisión preventiva oficiosa sería una ‘chicanada’: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimine la prisión preventiva oficiosa sería ‘chicanada’ dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente aseguró que de eliminarse se afectaría a todos los mexicanos y que “retorcería la legalidad” en el país y pidió a los ministros que “actúen con legalidad”.

“Ojalá y se resuelvan las cosas, pero el hacer o pretender una chicanada de esas no, porque nos afecta a todos, pero afecta más al Poder judicial y a la Corte, ¿cómo quedaría?, ¿cómo van a retorcer la legalidad? Eso no es serio, eso no es honesto, pero no creo que suceda, y si existe malestar por la prisión preventiva oficiosa hay que buscar la forma legal”, dijo.

“Nosotros lo que sentimos es que si se lleva a cabo esta reforma se abre la puerta a los que tienen poder económico y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza, es plata o plomo. No consideramos que convenga (eliminar la prisión preventiva oficiosa)”, afirmó.

“Pienso que es muy claro que no debe el Poder Judicial tomarse atribuciones que no le corresponden, no se puede anular un artículo de la Constitución, para eso están los legisladores”, subrayó.

“Por eso existe la división y el equilibrio entre los poderes, si el artículo está impugnado, cuestionado, por organizaciones nacionales y extranjeras existe un procedimiento que es la reforma, en este caso a la Constitución, hay que seguir esa ruta, eso es lo mejor”, agregó.

Este jueves continuará, por tercera sesión consecutiva, el debate en el Pleno de la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa y la decisión podría darse a conocer este mismo jueves.

Con información de: lopezdoriga.com