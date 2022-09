Retira Profeco energizantes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mario Cruces/ Alianza Medios de Tamaulipas

Bebidas que se anuncian como hidratantes y energizantes que se venden en México serán retiradas por la Profeco, ya que se detectó que estas contienen edulcorantes en lugar de azúcares para aportar energía, y a menudo estas son utilizadas por los atletas así como la ciudadanía para tratar de deshidratarse, dolores de estómago y la resaca.

La dependencia a cargo de Ricardo Sheffiel Padila detectó que, además de utilizar publicidad engañosa porque se comercializan como productos medicinales, se encontró que tienen grandes cantidades de sodio en algunas marcas de alto consumo.

De acuerdo a la Profeco, estas bebidas hidratantes no cumplen con los sellos de advertencia en sus empaques, no avisan al consumidor que contienen grandes cantidades de sodio que podrían dañar la salud de la persona que las bebe, como el caso de la Bebida SueroX, de la empresa Genomma Lab, que se vende en el país como si fueran sueros, pero en realidad, y según la dependencia, no lo son.

Ante esto, las autoridades solicitarán a la compañía que cambie el nombre de su producto para que no incluya la palabra “suero”, y si se rehúsan, la Profeco asegura que llegará hasta los tribunales para que cumplan con lo establecido por la ley.

Debido a que se trata de un engaño hacia el consumidor, con publicidad que no informa adecuadamente o con contenido dañino para la salud sin sellos de advertencia, la Profeco retirará del mercado los siguientes productos: BioSteel Sports Drink, Rescata, Jumex Sport.

¿Qué es un edulcorante?

Son aditivos con la función de dar sabor dulce a los alimentos procesados, sustituyendo el azúcar y así reduciendo la cantidad de calorías del alimento. Pueden ser artificiales o naturales.

Luego de darse a conocer esta información el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) así como de la Comisión Estatal para la Protección Contra el Riesgos Sanitarios (Coepris) realizaran un operativo por los diversos establecimientos y farmacias donde se comercializa estos productos a fin de retirarlos del mercado a la brevedad posible y de esta forma evitar poner en riesgo la salud de los consumidores.