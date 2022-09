Descartan atentado en explosión donde murieron tres agentes en Coahuila

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En la explosión registrada en un domicilio de Coahuila, la Fiscalía del Estado descartó que se haya tratado de un atentado.

En el accidente fallecieron tres agentes de la fiscalía y dos resultaron heridos, lo cuales fueron llevados a un hospital.

El fiscal general detalló que las investigaciones apuntan hacia la acumulación de gas al interior de la vivienda, ubicada en el fraccionamiento Santa Fe Cactus de Saltillo, lo que ocasionó la muerte de los agentes.

​”Estamos esperando solamente que se materialice por escrito el informe pericial, prácticamente todo lo que tenemos en este momento apunta precisamente a la acumulación de gases con algún detonante que pudo haber sido un apagador de luz o el encendida de una estufa”, dijo.

“Aquí no hay absolutamente ningún indicio que nos permita advertir que se trate de algún atentado, hemos puesto las cartas sobre la mesa, no hay nada, ahí están las evidencias del accidente, no debemos desdeñar ninguna observación como son las propias redes, pero se trata de jiribilla, de escarnio y de todo eso”, apuntó.

Sobre los heridos comentó que uno está prácticamente recuperado mientras que el otro se encuentra delicado.

Con información de: lopezdoriga.com