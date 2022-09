Llegada de Morena al gobierno estatal no ilusiona a agricultores

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

La llegada de Morena al gobierno estatal no genera esperanzas de beneficios para el campo de Tamaulipas, admitió Agustín Hernández Cardona.

El presidente de la Unión Regional Agrícola del Norte,(URAN), dijo que hay entidades, como Sinaloa, que también tienen gobierno morenista, y el sector agropecuario sigue en el mismo abandono oficial.

“Puede haber una ventana pata sensibilizar al Presidente (Andrés Manuel López Obrador, y que pudiera hacer algo, pero la verdad es que no tenemos muchas esperanzas” indicó.

En ese mismo contexto, señaló que los agricultores tamaulipecos han dejado de lado la lucha por recuperar los apoyos al sector que tenían hasta antes de que llegara a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador.

“Nos hicimos a la idea de ser mejores administradores. Nos vimos obligados a organizarnos para bajar costos, a través de estrategias como la compra de insumos en volúmenes” detalló.

Sin embargo, advirtió que no todos los agricultores están logrando subsistir, porque sobre todo los del sector social carecen de los recursos necesarios para enfrentar la falta de apoyos del gobierno.

Debido a ello, dijo, cada vez son más las tierras abandonadas porque sus propietarios no tienen medios económicos para hacerlas producir, además de que no hay quien quiera rentarlas.

“El año pasado quedaron sin sembrarse alrededor de 50 mil hectáreas en el ciclo Otoño-Invierno, y creemos que para el siguiente ciclo la superficie que quedará ociosa será mucho mayor” mencionó.