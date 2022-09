Docencia universitaria

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

No había tenido oportunidad de escribir sobre el área universitaria, aunque he trabajado con anterioridad en varias siempre habían sido del sector privado; y la verdad es que no había tampoco querido hacerlo porque aún no me siento capaz de darle voz a esta comunidad de docentes que dista tanto de lo que estoy acostumbrada y de lo que he construido a lo largo de mi carrera profesional.

Pero esta semana ha sido muy significativa para mi crecimiento como docente universitaria y lo he comparado con mis inicios como docente especialista, allá a principios de los años 2000.

El ingreso también fue un concurso de oposición. Sé que hay intereses sindicales y administrativos/académicos, igual que en el SNTE o en la SET. Sin embargo, la primera impresión es importante y la mía no tuvo gran relevancia.

Nada se compara con el recibimiento de llegar a una comunidad como docente de nuevo ingreso, el desfile interminable de compañeros, alumnos y padres de familia mirando y conociendo a “la maestra nueva” es una sensación de apapacho y al mismo tiempo de gran responsabilidad, de saberte observada y de querer demostrar que “das el ancho”, como dicen en algunos lugares, esas ganas de pertenecer a tu nueva escuela y a tu nueva comunidad, sin importar si es cerca o lejos de casa el sentimiento es el mismo… emocionante ser maestro, esa emoción acumulada en los cuatro años de formación normalista.

Cuando llegué a la facultad la coordinadora de carrera y el secretario académico se presentaron conmigo y me dieron un recorrido por las instalaciones de mi nuevo centro, la verdad ya tenía la idea de que el trabajo universitario era más individualista.

Pero cuando en tu nueva escuela te asignan un salón, los docentes siempre estamos dispuestos a adornarlo, a ponerlo agradable para los alumnos, darle nuestro toque. En la facultad lo único que pude “tunear” fue el llavero de mi cubículo.

No me mal entiendan, no es queja.

Han sido meses de inmenso aprendizaje y crecimiento profesional, conforme han pasado los días he conocido colegas súper amables, inteligentes y de gran trayectoria que me han brindado su apoyo en cosas básicas que, para mí no han sido sencillas o eran desconocidas, son procesos distintos.

Si bien es cierto que soy #OrgullosamenteBENFT también es verdad que mi trabajo es bastante institucional, y no me ha costado tanto adaptarme a la vida universitaria como creí al comienzo.

Esta semana hubo cambio de dirección en la facultad, cosa que se venia postergando y conflictuando desde mayo.

Les cuento.

A diferencia de otras instituciones, la UAT tiene establecido un proceso electoral para la designación de directores de las unidades académicas, cada determinado tiempo se lanza una convocatoria, se realiza un plan de desarrollo y los candidatos presentan un proyecto académico -administrativo, se registran, hacen campaña y son votados.

Algo así como lo que planteará el nuevo SNTE, con el voto de todos los docentes.

Sin embargo, en la UAT se considera el voto de los alumnos. Esta parte aún me parece un poco extraña, pero el estatuto orgánico así lo establece y hay que respetarlo.

Como docente creo que contamos con una mayor capacidad de análisis, y de discernir qué es conveniente o no para nuestro centro de trabajo. O al menos eso pensaba, pero al analizar en retrospectiva la elección que acaba de concluir, me he quedado sin palabras.

Una guerra sin cuartel, pero eso sí, con aliados y enemigos en todos los bandos, o estabas a favor o en contra, no hubo “medias tintas” y sí muchas “medias rotas”.

Lamentablemente hubo muchos alumnos en el fuego cruzado (en sentido figurado).

Hace un par de meses conocí a la entonces candidata (actual directora) y su proyecto, coincidí con sus ideales y aporté algunas opiniones. Observe, leí y estuve al pendiente del desarrollo de la situación, tomando ambas posturas con un pensamiento crítico y ni eso hizo que pudiera mantenerme al margen de batalla campal que se terminó armando.

Honestamente creí que los conflictos sindicales del SNTE eran rudos (la verdad, apenas están comenzando), pero ya comprobé que la UAT también se “cuecen habas”.

No se cuánto tiempo me toque estar por estas tierras universitarias, pero espero poder dar voz a estos colegas que también son docentes, aunque sea una perspectiva nueva y diferente.

Veremos cómo va el asunto.