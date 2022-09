Regularización de “chocolates” deja 134 mdp de ingresos; citas saturadas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Patricia Azuara.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al momento, se regularizaron poco más de 34 mil vehículos de procedencia extranjera, que permitió un ingreso de 134 millones de pesos. El decreto indica que el 20 de septiembre culmina el período de nacionalización pero la citas ya están saturadas.

El Subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado, Carlos Valdez Suárez, exhortó a no realizar ni un tipo de pago hasta que obtengan la cita, por que de lo de contrario, no hay reembolso de dinero.

“Nuestra recomendación es que no se haga ningún pago de regularización hasta no tener su cita, porque no hay un compromiso que el que pague la regularización que se vaya a dar una cita. Este trámite es como el pasaporte y la visa, se paga hasta que ya haya la cita”.

Explicó que si alguien realizó los pagos por medio de un gestor, y éste no les cumple, es una situación entre particulares, por lo que las dependencias involucradas de la Federación y el Estado, no se hacen responsables.

A la fecha van 34 mil 315 vehículos regularizados, mismos que ya fueron reemplacados. Al momento se cuenta con 31 carriles para otorgar el servicio: siete en Ciudad Victori, cinco en Reynosa y tres en Tampico.

Además de tres carriles abiertos en Matamoros, tres en El Mante, cinco en Nuevo Laredo, tres en San Fernando y tres más en Río Bravo. La zona fronteriza es la de mayor demanda.

“Las citas están saturadas, el decreto está hasta el 20 de septiembre, no hay anuncio de que se vaya a ampliar, con esto cerramos, si no tienen cita, no creo que haya más citas”.

Por concepto de emplacamiento el Estado recaudó al momento 50.3 millones de pesos. Y por regularización, 84 millones de pesos, esta última partida, se destina a los municipios respectivos para obras o necesidades básicas.