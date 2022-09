Analiza SET sanciones por proselitismo en escuela

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

El secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, dio a conocer llamarán a los directivos de una escuela secundaria, para que expliquen por qué razones se permitió utilizar ese recinto, para un evento de proselitismo el pasado fin de semana.

El funcionario comentó que tienen conocimiento de lo que sucedió en el gimnasio ese plantel, asegurando que se desatendieron las indicaciones giradas con respecto a este tipo de eventos para renovar la dirigencia sindical.

En entrevista, Gómez Monroy no descartó que se puedan aplicar sanciones, pues enfatizó que independientemente de que se tratara de un día inhábil, el recinto no podía ser utilizado con esos fines que son ajenos a las actividades académicas.

“Estamos llamando a los directivos de esa escuela para que den cuentas sobre este evento, porque las escuelas no están para eso, además de que ni siquiera ha iniciado un proceso electoral”, comentó.

El funcionario estatal fue enfático al señalar que “no podemos estar abriendo las escuelas nada más porque se nos antoja hacer un evento, por eso vamos a platicar con los maestros porque inclusive se les pidió que no lo hicieran, por eso tendremos que actuar en consecuencia”.