Aprueban ampliar hasta 2029 labores de Fuerzas Armadas en seguridad

Fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en lo general y lo particular, la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permite a las Fuerzas Armadas seguir en labores de seguridad pública hasta el año 2029.

Esta iniciativa fue avalada en lo general con 28 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRI, 11 en contra por parte del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y cero abstenciones.

Después del aval en lo general, los diputados pasaron a la parte de las reservas, donde se discutió la nueva propuesta del PRI para que la ampliación del periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sea hasta el año 2029.

Dicha reserva fue aprobada en lo particular con 27 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRI, y 11 votos en contra del PAN, PRD y MC.

Salvador Caro, diputado naranja, acusó que con la reserva del PRI para ampliar a 2029 el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se “otorga al PRI una carta de impunidad para que sus ampones sigan libres en cualquier lugar del mundo”, o bien, se les conceda la prisión domiciliaria.

Después de la aprobación en lo general y lo particular el dictamen será turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión en el Pleno la mañana del miércoles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador horas antes se dijo confiado en que sería aprobada la iniciativa priista en la Cámara de Diputados para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el año 2029.

“Ojalá y ahora que se van a reunir los diputados se apruebe el que se siga apoyando a la Guardia Nacional en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa y vamos a seguir con el debate porque no es militarización”, dijo.

“Vamos seguir al debate, y vamos seguir probando de que no se violan derechos humanos, y que se cuida a la gente y que no hay masacres y que no hay tortura ni montajes como los que había, como lo de Loret de Mola, y eso ya se acabó y no se protege a nadie”, señaló.

