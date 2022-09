En Colombia, captan figura de virgen ‘llorando’ sangre

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

A través de las redes sociales se ha hecho viral el video de una estatua de una virgen llorando lágrimas de sangre en Colombia. De acuerdo con los fieles, a la figura se le ha visto llorar al menos en dos ocasiones.

La figura es la Virgen Rosa Mística de Italia, la cual proviene de una tradición en la que se colocó a la primera escultura en lo alto de la Catedral de Montichiari, erigida en el lugar se hizo presente la Virgen María.

La figura de Colombia es tan solo una versión de la original, el párroco Édgar Silva aseguró en una entrevista que el fenómeno se manifestó para invitar a los fieles a reflexionar.

“Creemos que es un mensaje que nos quiere dar la Virgen. Las personas que han llegado a verla se asombran y le dejan una rosa. Esto ya está siendo analizado por nuestros superiores, ya que ha generado conmoción entre los feligreses”, aseguró en una entrevista con el medio Blu Santanderes.

El lugar donde se encuentra esta figura es en la Capilla Ermitas del Divino Niño Jesús el Huerfanito, la cual está ubicada en el barrio de Provenza de Bucaramanga, Colombia. El templo pertenece a los Frailes Misioneros Guadalupanos de San José.

Se informó que los días en que la virgen lloró fueron el 3 y 8 de septiembre de este año. El último día coincidió con la fecha en que supuestamente habría nacido la Virgen María.

“El sábado 3 de septiembre una persona de la misma comunidad me llamó y cuando pasé por enfrente de la virgen me di cuenta que había llorado sangre de su ojo izquierdo y que había una gota en su ojo derecho, pero no se había derramado…

“La segunda manifestación fue el jueves 8, día del cumpleaños de la virgen. Sobre las 8:30 de la mañana bajé a colocarle una mantilla que le habían regalado a la virgen … y le vi la gota de sangre cayendo del ojo izquierdo y el derecho ya estaba rojo y espere media hora a ver si caía la gota”, mencionó Édgar Silva al respecto.

En cuanto a la veracidad de la sangre, la iglesia aseguró que esta será llevada a un laboratorio donde se determine su procedencia. En caso de que la sangre ofrezca un resultado especial, será conservada como reliquia religiosa.

Con información de: noticieros.televisa.com