“Está verdaderamente mal”: AMLO sobre Félix Gallardo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que el estado de salud del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo es delicado, por lo que tiene que ser atendido en casa por sus familiares.

El mandatario mexicano, quien se refirió a Félix Gallardo como “señor”, apuntó que le convencieron los argumentos que le permitieron a un juez tomar la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria al ex líder del Cártel de Guadalajara, esto ante las múltiples enfermedades que padece.

“Se determinó esto porque se hizo un análisis médico y el señor verdaderamente está mal de salud, tiene muchas enfermedades, está mal, y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que estar atendido en una casa con su familia”, dijo.

“Va a estar preso, tiene que aceptar el portar un brazalete aún si está my enfermo, per que se le dé la oportunidad de ser atendido ya en una situación de salud bastante bastante delicada. Le voy a pedir, ahora que nos toque el informe mensual de seguridad, que Rosa Icela Rodríguez presente el estado médico que llevó a esta decisión”, refirió.

“No sé cómo esté la cuestión jurídica, pero el informe que me presentaron de su estado de salud me convenció de que sí necesita de un tratamiento que no se pude dar en el reclusorio, porque son muchas enfermedades, tampoco es dejarlo en libertad, es que esté cumpliendo con su condena en casa de familiares con un brazalete y con vigilancia, que puedan estar los familiares llevando médicos y atendiéndolo. Toma muchísimas medicinas, está en una situación delicada”, puntualizó

El juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, quien concedió la prisión domiciliaria al ex líder del Cártel de Guadalajara para que continúe en su domicilio la sentencia de 40 años de cárcel por acopio de armas, cohecho y narcotráfico.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) adelantó que impugnará dicha medida otorgada al ex líder del Cártel de Guadalajara.

