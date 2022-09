Prefiere irse de vacaciones que tener hijos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Fue a través de TikTok que la influencer Lorella Palmer, de 23 años, quien es una empresaria exitosa, admitió que no piensa concebir hijos, ya que es muy ‘caro’, además de causar polémica por sus opiniones acerca de los niños.

“Los niños son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran”, fueron parte de sus opiniones, además de mencionar que su infancia no fue fácil.

Muchos de sus seguidores le han mostrado apoyo, pero otros más la han criticado por pensar de esa manera.

Lorella es egresada de la Universidad de Portsmouth como licenciada en Derecho y señaló que prefiere enfocarse en su carrera y cuidar su dinero y disfrutar de viajar y pasarla bien como lo desarrolló en un par de videos con sus 10 razones, entre las que destacan cuidar su imagen y físico.