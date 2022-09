Confirma SST 31 casos en las últimas 24 horas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Tras confirmar 31 nuevos casos de covid-19 durante las últimas 24 horas, la titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), Gloria Molina Gamboa, reiteró su llamado a extremar las medidas de seguridad sanitaria, “para disminuir el riesgo de contagio, complicaciones graves y secuelas por el virus”.

Aunque la jornada transcurrió sin fallecimientos pidió no bajar la guardia y atender en todo momento las recomendaciones emitidas por el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, como son el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la sana distancia y la vacunación.

“La salud es responsabilidad de todos”, subrayó la titular de la SST luego de convocar a la sociedad a aportar la parte que le corresponde para lograr dos semanas consecutivas sin ningún caso de la enfermedad y con ello, poder terminar con la pandemia.

Los 31 casos nuevos se distribuyeron de la siguiente manera: once en Reynosa, diez en Matamoros, dos en Nuevo Laredo y uno en Miguel Alemán y Río Bravo.

El resto de los casos fueron tres en la Capital del Estado, dos en Padilla y en Altamira, en la zona conurbada del sur, en tanto que la cifra de decesos se mantuvo en ocho mil once.

Los casos confirmados ascienden a 177 mil 514 en toda la entidad mientras que 168 mil 510 son los recuperados del coronavirus.