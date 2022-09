Impide Morena y MC sesión extraordinaria del Congreso del Estado

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Al no presentarse al salón de Plenos, la bancada de Morena y el representante de Movimiento Ciudadano (MC), impidieron la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, programada para las 17 horas de este miércoles.

Para que la sesión se realizara, se requería de la asistencia de 19 diputados, pero solamente se presentaron 15 del PAN y tres del PRI, con lo que no se reunió el quorum necesario.

Al PAN le hizo falta la presencia de la diputada, Leticia Sánchez Guillermo, quien no atendió la convocatoria, quien además anunció que a partir de este mismo miércoles se sumó a la bancada de Morena.

La renuncia de la legisladora matamorense viene a complicar la situación al PAN, porque no tendrá los votos necesarios para hacer mayoría en el Pleno, ni aun sumando a los tres legisladores del PRI.

La plenaria extraordinaria había sido convocada el pasado martes por la Diputación Permanente, para desahogar siete dictámenes, entre los que destacaba, uno relacionado con una reforma a la Ley Orgánica de la administración publica del estado, que dará a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, acceso a toda la información de la Secretaría de Finanzas.

También interesaba al PAN aprobar la designación como magistrado regional del Poder Judicial, de Rubén Salas Rodríguez, quien fue propuesto por el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

Otros cuatro dictámenes enlistados son aprobaciones de pensiones vitalicias para igual número de policías, que padecen discapacidad por lesiones sufridas en el cumplimiento de su deber, y uno más se refiere a la autorización al gobierno del estado para que permute tres predios con el Instituto de Previsión y Seguridad Social (Ipsset).