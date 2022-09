Mujer asegura en TikTok que no podría tener un hijo con síndrome de Down

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En TikTok últimamente ha surgido un audio que muchas personas están utilizando para dar algunas de las opiniones más controversiales y en este caso, esta usuaria compartió las razones por la que no sería madre de un niño con síndrome de Down.

Esto generó mucha polémica, sin embargo, la joven contó una experiencia que llevó a determinar esta opinión, además de que muchos de los comentarios del video se refieren a que es una gran decisión que pocas personas se atreven a tomar.

Aunque esta es una de las opiniones más polémicas que hemos visto en TikTok, las razones que dio esta joven usuaria sobre tener un hijo con síndrome de Down fueron dadas con base a una experiencia personal.

Y es que en otro video, la mujer compartió que ella fue víctima de abuso sexual por parte de un adulto con esta enfermedad, por lo que esto le causó repele a las personas.

Sin embargo, esta no es la razón principal de ello, ya que aseguró, para tener un hijo con este padecimiento se necesita mucho esfuerzo, amor y paciencia además de ser económicamente estable.

‘Fácil, no lo hubiera tenido, en ese momento hubiera hablado con el médico y le hubiera dicho que tuviera una interrupción legal del embarazo. Porque para tener un hijo con síndrome de Down necesitas tener mucho amor, mucha paciencia y mucho dinero, el amor puede que lo tenga pero la paciencia no hay y el dinero quisiese pero no.

Y no estaba obligada a tenerlo, yo no hubiera podido Seamos honestos, cuando tú como papá faltes, qué va a pasar con esas personas, la neta la gente es bien ojete, yo no hubiera querido que mi hijo sufriera burlas de otros adultos.