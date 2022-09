César Bono dice que mantendrá a sus hijos toda la vida

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

César Bono brindó una entrevista a los medios de comunicación donde decidió hablar sobre las recientes críticas que han recibido sus hijos, al ser llamados “mantenidos”.

“Mis hijos dependen de mí desde que nacieron hasta que yo me muera, o sea, yo escojo ayudar a mis hijos, porque yo los escojo, o sea, yo no tengo unos hijos que les diré, dictatoriales, que me dicen ‘ponte a trabajar’”, mencionó el actor.

Además, señaló que, con su esfuerzo, le compró un patrimonio a cada uno de sus hijos.

“Yo les compré un patrimonio a cada hijo, o sea, no uno a repartir entre todos, a cada uno le he comprado un techo, porque así pienso yo y porque así pensaba mi padre en paz descanse”, comentó.

El comediante también arremetió contra Gustavo Adolfo Infante, pues, de acuerdo con Bono, el presentador fue quien se encargó de darle esa “mala fama” a Leonardo, María del Sol, César y María Rosa.

Por otra parte, el actor habló sobre la operación a la que fue sometido.

“La operación milagrosa ya la libre, el infarto en el corazón ya lo libré, los ocho infartos cerebrales ya los libré, ¿qué tengo que hacer?, seguir trabajando, ¿para qué?, para ayudar a mis hijos, ¿por qué?, porque quiero que mis hijos sean más felices de lo que he sido yo”, dijo.

Finalmente, César Bono pidió a los medios de comunicación que no inventaran historias.