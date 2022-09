Hijo de Fanny Lu presenta su nuevo sencillo “Chocolatico”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El artista emergente Teo Madriñan, artísticamente reconocido solo como Teo, ha sorprendido en redes sociales no solo por el lanzamiento de su más reciente single “Chocolatico”, sino también por el hecho de que heredó el talento y amor por la música de la reconocida intérprete pop Fanny Lu. Pero su andar no ha estado exento de esfuerzo, pues a su corta edad ya ha escrito alrededor de 200 canciones, de las cuales piensa lanzar próximamente unas cuantas al mercado y aunque de pequeño no buscó equipararse como un intérprete de talla internacional como lo ha hecho su madre, fué gracias a un campamento y a una presentación de Bruno Mars, uno de sus íconos musicales favoritos, que se decidió a emprender este camino.

Fanny Lu se ha mostrado feliz de tenerlo en el camino correcto, y acompañarlo en el proceso e ilustrarlo con su experiencia, pues le pidió tener mucha disciplina y respeto por el oficio, pues ella más que nadie sabe lo retador que puede llegar a ser trabajar en la industria, Teo está comenzando a brillar con luz propia. Una luz que ampara su andar con esta producción que ha sorprendido a propios y extraños. Este sencillo surge luego de pertenecer al grupo Teo y Jay, un dúo que surgió durante la pandemia y del cuál lanzaron el tema “Insomnia”. “Chocolatico” es una invitación al romance, al amor, a ese coqueteo que surge luego de que dos personas logran hacer ‘click’ o el ‘match’ perfecto. Luego de buscar su identidad musical, pasando por el pop, el soul y el rock, rescató lo que le gusta de cada uno, llegando a la conclusión de que quería un ritmo relajado, playero, con letras audaces y sobre todo que sonara diferente.

Para esto, el colombo-americano, recurrió a un colectivo de la costa Caribe llamado Taganga Sounds, integrado por Tommy Radikales, Markinho, Mane Ariza y Fifty, con quienes se sintió en confianza para trabajar. A pesar de que Teo canta en inglés, él siente que ahora es importante cantar en español. El video de “Chocolatico” fue filmado por el director venezolano Nael, en la Marina de Puerto Velero, ubicada en el municipio de Tubará, en el Departamento del Atlántico. El lugar perfecto para inmortalizar el romance entre dos jóvenes que se acaban de conocer, pero que la química habla por sí sola.

Es con este sencillo “Chocolatico” que Teo llega a México para mostrar todo ese potencial que en breve, lo encumbrará como la gran estrella que merece ser.