Se agotan dosis Pfizer para 12-17; descartan prórroga

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Los padres de los adolescentes de 12 a 17 años que no alcanzaron a recibir la primera o segunda dosis de la vacuna contra covid-19, tendrán que esperar hasta la próxima jornada que podría llevarse a cabo muy posiblemente hasta el próximo mes.

Lo anterior de acuerdo con información por parte de personal federal ubicado en ese lugar, tras darse a conocer a través de redes sociales la molestia por parte de los padres que debieron abandonar la fila en el punto de vacunación del Patinadero.

La fuente, que dijo no estar autorizada para dar declaraciones, comentó que poco después del mediodía se terminaron las dosis que se tenían programadas para este grupo poblacional durante la jornada que precisamente concluye este jueves, para los demás grupos.

“Para los adolescentes de 12 a 17 ya no tenemos y no nos van a llegar más dosis, eso nos informaron, por lo que quienes no alcanzaron a recibir la segunda o primera dosis de la vacuna Pfizer BioNTech deberán esperar a que se programe otra jornada, lo que podría ocurrir en un mes o menos”, comentó.

Mencionó que hasta el cierre de la jornada de este jueves, es decir hasta las 18:00 horas, continuarían aplicando la vacuna Pfizer BioNTech pediátrica, así como Moderna para los mayores de 18 años.

La jornada en Victoria y otros cuatro municipios dio inicio el pasado martes y concluye este jueves, en tanto que se espera que en el transcurso del fin de semana se anuncie en qué municipios se aplicará la vacuna la próxima semana.

PARA EL ÚLTIMO…

En tanto en las sedes del Polyforum y el Patinadero se observaron largas filas, a pocas horas de concluir la jornada, buscando obtener tanto la segunda dosis para menores de cinco a once años como el refuerzo para los mayores de 18 años.

De acuerdo con el personal federal, se tenía previsto dar atención a todos los asistentes en las horas restantes al cierre que está previsto para las 18:00 horas de este jueves.