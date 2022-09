Papá se mete al bailable de su hija al ver que era la única sin pareja

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los bailables de la escuela no a todos les resulta fácil: unos por nerviosismo, otros porque no saben y unos más porque no llegó la pareja que tenían. Esto último le ocurrió a una niña y, por ello, el papá no la dejó sola y se paró a bailar para que no se quedara sin acompañante.

El video ya se viralizó en las redes sociales. A través de TikTok, la usuaria @negriitha56 compartió un video donde varios alumnos salen al patio del colegio a presentar el bailable que, de seguro, estuvieron preparando días atrás con mucho esfuerzo. Sin embargo, al momento de empezar, de las cinco parejas una estaba incompleta y es la primera que se muestra en el video.

Al percatarse de ello, a la niña no le queda de otra que lanzar los pasos que practicó en la coreografía, aunque se le nota un poco sacada de onda.

Segundos más tarde, después de algunas ovaciones para los pequeños, se puede lograr escuchar el “ándale, apúrate”, por lo que el papá tuvo que dejar lo que estaba haciendo y saltó decidido a la “pista de baile” para hacerle compañía a su hija.

Al darse cuenta de ello, a la niña se le dibuja una inmensa sonrisa y con más ganas que nunca sigue bailando hasta que acaba la canción; el “público” presente aplaudió esta acción que debería de estar para “la mejor acción de un papá en el 2022”.