Reporta Tránsito saldo blanco en Grito de Independencia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – La Dirección de Seguridad Tránsito y Vialidad reportó un “saldo blanco” tras los festejos de la celebración del Grito de Independencia la noche del día de ayer.

El director de Tránsito municipal Guillermo Hernández Valdez señaló que salvo los casos de algunos vehículos mal estacionados o la renuencia por parte de algunos conductores al cierre de vialidades no hubo mayores novedades.

“El saldo fue blanco, sin problemas, nada fuera de lo normal, carros mal estacionados o gente que no hacía caso por el congestionamiento natural de la gente que se acercaba”.

Hernández Valdez refirió que ayer por la

noche un motociclista perdió la vida en un accidente vial, con lo que se acumulan ya dos fallecimientos de conductores de motocicleta en lo que va del mes de septiembre.

“La recomendación a la ciudadanía, a los choferes de transporte público, que respeten a los motociclistas, que los motociclistas utilicen equipo de seguridad“.

En ese sentido, el Director de Tránsito reveló que esta noche se llevará a cabo el operativo antialcohol.

“El operativo antialcohol continuará en dos columnas el día de hoy con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, Sedena y Guardia Nacional”.

Destacó el tema de la prevención para que no haya algún accidente.

“Prevenir que las personas si van a ingerir bebidas alcohólicas que lo hagan en su casa, que no salgan a la calle y no se ocasione una tragedia”.

“Estamos para dar la atención y la prevención para que no haya accidentes”, recalcó para concluir Hernández Valdez.