Américo presentará a su equipo

Christopher… Mora

-Los Remolques de la Muerte.

Después del mortal saldo del accidente carretero suscitado el pasado fin de semana en la carretera cd. Victoria- Monterrey, en el municipio de Hidaglo, que enlutó a 18 familias, se confirma una vez más que la Ley de Auto transporte Federal es letra muerta, o peor aún que hay oscuros intereses entre las empresas transportistas y las autoridades competentes, que permiten graves irregularidades causando con ello, la muerte de personas inocentes.

Cuántas veces, usted y yo hemos sido testigos de algunas violaciones a la ley por parte de los choferes de las pesadas unidades que transitan por las carreteras, , que van, desde circular a exceso de velocidad, manejar de manera imprudente, estacionarse a la orilla de una carretera sin los debidos señalamientos y hasta manejar bajo los influjos de alcohol o drogas?

En esta ocasión al chofer que manejaba un autotanque con doble remolque con miles de litros de combustible, se le desprendió el segundo remolque que impactó a un autobús de pasajeros, dejando a su paso una estela de fuego y muerte.

Mucho se ha hablado (legisladores) que hay horarios, pesos, dimensiones y tipos de carga, establecidos en la ley para que las carreteras sean más seguras para los miles de usuarios en todo el país.

¿Entonces por que ocurren tantos accidentes?

Un reporte oficial indica que al año ocurren en promedio mil 600 accidentes graves en las carreteras del país, que dejan un saldo de alrededor de mil personas muertas.

Sin duda es una cifra alarmante que debe de preocupar a las autoridades.

Sin embargo por décadas se ha señalado y documentado, como algunas empresas transportistas se “arreglan” con los elementos encargados de vigilar las carreteras y ellos a su vez se reportan con los comandantes de sector y ellos con el comandante regional, hasta que la “polla” llega a los altos jefes.

Ese cohecho permite que los choferes de las líneas de transporte de carga, violen los artículos de la ley y reglamento en materia, poniendo así en riesgo la vida de muchos ciudadanos que a diario utilizan las carreteras.

Esa vieja práctica de “la mordida”, también está enraizada en las delegaciones o direcciones de tránsito municipal en Altamira, cd. Madero y Tampico, en donde con frecuencia se pueden observar trasportes de carga circulado en arterias prohibidas, en horarios prohibidos, en colonias densamente pobladas, en zonas comerciales y con cargas altamente peligrosas.

La zona sur posee el record de todo el estado, en accidentes de transporte de carga contra máquinas del ferrocarril, que han dejado varias decenas de muertos no solo a causa del impacto en sí, sino por las explosiones e incendios que se han suscitado en algunos casos.

¿No hay agentes de tránsito en Altamira, Madero o Tampico que detecten y frenen estas violaciones al Reglamento en materia?

¿NO cuentan con cámaras de vigilancia para detectar por dónde circulan los tractocamiones y su carga?

¿O simplemente, las autoridades no tienen voluntad para poner orden?

Ahora entiendo por qué, después de muchos años les siguen llamando “mordelones”.

Mientras las autoridades locales y federales se sigan haciendo de la vista gorda y llenando sus bolsillos con dinero…las cifras de muertos en las carreteras y en las ciudades no bajarán.

-Este lunes el Gobernador Electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, habrá de presentar en cd. Victoria, ante los representantes de los medios de comunicación a su equipo de trabajo. Los hombres y mujeres que lo habrán de acompañar y trabajar para brindar bienestar a todos los tamaulipecos, sin distingos.

Desde hace semanas ha habido una gran expectativa por saber quiénes serán los seleccionados para colaborar en el Nuevo Gobierno estatal.

Incluso se filtraron algunas listas, pero desde entonces y al día de hoy, no existe nada oficial al respecto.

Son doce el número de Secretarías más importante en un gabinete.

Américo ya tiene los nombres de los responsables de cada una de ellas, pero los tiene muy bien guardados en el bolsillo de su guayabera y ni los prospectos saben a ciencia cierta si serán llamados al gabinete estatal.

Seguramente el domingo los llamará en privado.

Y el lunes en el Hotel Las Fuentes, revelará la incógnita.

Bueno pues yo ya hice mi lista, que sé perfectamente que a nadie más le interesa saberlo, pero la comparto, basándome en las señales que he visto en las últimas semanas.

Si me critican bien merecido me lo tengo.

Así es que con todo respeto y bajo las reservas del caso, va mi listado:

Secretario General: Héctor J. Villegas López.

Finanzas: Adriana Lozano.

Contraloría: Raúl Hernández.

Administración: Jesús Lavín.

Educación: Lucía Aimé Castillo Pastor.

Salud: Héctor Joel Hernández.

Desarrollo Rural: Dámaso Anaya.

SEDATU: Se perfila a Francisco Cruz.

Desarrollo Económico: Va una mujer.

Seguridad Pública: un funcionario con probada trayectoria a nivel federal.

En la Secretaría Particular del Gobernador, pudiera ir el jaibo Alejandro Rábago, que fue una pieza clave y eficiente en el proyecto de AVA.

Y como ya se los había compartido hace un par de semana, se crearán dos Secretarías en la Nueva Estructura Gubernamental, una será de Atención a los Jóvenes y la otra sobre Energía, que podría ser ocupada por José Ramón Silva.

Hasta aquí mi Análisis y Comentario.

Soy su amigo Christopher…Mora.

Comentarios y sugerencias a: