“Amo los tacos”, Golovkin endulza oído a los mexicanos

El kazajo Gennady Golovkin tendrá su primera pelea en peso supermedio en su carrera, este sábado enfrentando a ‘Canelo’ Álvarez.

Golovkin debutó en el boxeo profesional en 2006, con 24 años, en peso medio, donde también fue medallista olímpico en Atenas 2004, y durante 16 años de profesionalismo sigue en esa división.

En 44 peleas profesionales que tiene hasta hoy, sólo una fue rebasando el límite de las 168 libras (72.574 kilogramos), en 2019 cuando subió a 163 (73.935) para su pelea, sin título de por medio ante Steve Rolls. En esta pelea se espera que llegue cuando menos en 167 libras, una por debajo del límite de las 168 de la división. “No fue difícil subir de peso”, dijo Golovkin.

Solo tuve que cenar tacos todos los días y yo amo los tacos”, dijo el kazajo para beneplácito del público mexicano.

El pugilista kazajo confesó jamás haber tenido inconveniente para dar el peso:

Me siento bien, nunca he tenido dificultad para marcar las 160 libras, pero quería esta pelea y sabía que debía de subir para tomarla, pero me siento completamente bien aquí”.