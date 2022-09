Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ana Medina

Antaño, los cambios de centro de trabajo en el magisterio obedecían muchos intereses antes que el del propio docente; los compadrazgos, los lugares asignados para la estructura oficial y sindical, los docentes con “derechos de antigüedad”, direcciones, familiares, equipos políticos, entre muchos otros.

Desde hace un par de años se ha puesto en marcha una convocatoria para cambios de centro de trabajo, con la cual se ha intentado regularizar o reordenar, la situación de muchos docentes que fueron cambiados sin seguir las normas (no siempre por culpa de estos) y cuyo techo financiero (lugar donde les pagan), función o actividad no corresponde la labor que desempeñan.

Estas irregularidades forman parte de una lista interminable de problemas con recursos humanos, pagos, funciones entre otros, de las que ningún nivel educativo está exento.

El cambio seccional esta por llegar, pero no solo eso; el cambio de autoridades será primero. Veremos como se van afrontando estas situaciones prioritarias para la mayoría de los docentes.

Las cadenas de movimientos que antes se hacían cuando los docentes de nuevo ingreso llegaban ahora tienen una organización oficial y deben darse de acuerdo con los tiempos establecidos en la convocatoria. Hay quienes aun no lo entienden y es donde inician los conflictos.

Cuando se asigna una plaza de nuevo ingreso, durante el primer ciclo escolar este recurso novel (docente) está a disposición de la convocatoria de cambios; ¿Por qué? Por el respeto a los docentes trabajadores que tienen mayor antigüedad, derechos y una base.

Los docentes que quieren cambiarse de municipio, de zona, o de centro de trabajo deben inscribirse a la convocatoria, esperar a que se acepte su movimiento (siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes, la mayoría de los que tienen su función en regla son aceptados), una vez autorizados los cambios se hace una lista de prelación donde, de acuerdo con el nivel pueden ir seleccionando los lugares disponibles; esto incluye los lugares de los docentes de nuevo ingreso.

Los docentes de nuevo ingreso son reubicados y reciben su lugar de manera definitiva.

Hay quienes consideran este proceso como injusto, pero ¿qué mayor transparencia que un evento público y una convocatoria a la cual todos tienen acceso?

No siempre las convocatorias son las mejores, eso es verdad. Este fin de semana se presenta el examen de promoción horizontal y la mayor queja es que no se avisó con suficiente tiempo. Veremos como les va a los docentes y retomaremos el punto de los recursos cuando sea el momento.

Por lo pronto, considero que mientras quienes estén a cargo de estos procesos no los conozcan realmente y sobre todo entiendan cómo se deben dar o como esta estructurada la ley además de poner primero las necesidades de la base, no habrá un gran cambio; quienes se encuentran activos, trabajando en las aulas y sobre todo si nuestros futuros los lideres del SNTE sigan rodeados de personas que jamás han puesto un pie en un salón de clases (o ya se los olvidó que lo hicieron), no conoceremos las verdaderas necesidades de los docentes y estas irregularidades seguirán sucediendo.

Con ello continuaran los problemas en los pagos, en los cambios y el no respeto por los derechos de los trabajadores de la educación.

¿Cuándo llegará la revalorización que esperamos?

Simple, cuando cada uno haga lo que le corresponde de acuerdo con lo que dicta la norma, y no a los intereses de unos cuantos. Seguiremos pendientes de los procesos y éxito a todos en sus exámenes, cambios y nuevos centros de trabajo.