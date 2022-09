Lanzan campaña a favor de discapacitados jóvenes y adultos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Muchas de las familias que tienen a alguno de sus miembros jóvenes y adultos con discapacidad física sabrán el problema que representa el cuidado de los mismos, por eso se lanzó una campaña de recolección de firmas que ha tomado fuerza.

Se trata del caso de Araceli Rodríguez, que busca que las empresas fabricantes de pañales mejoren estos productos específicamente para el uso de adolescentes y adultos, petición en Change.org que hasta la tarde de este viernes 16 de septiembre ha conseguido el apoyo de más de 22 mil personas.

“Queremos pañales anatómicos como los que fabrican para los bebés, ya que los de adulto son sábanas nada absorbentes, cero cómodas y mucho menos anatómicos. ¡Mismo diseño que los pañales de bebé, solo que tallas más grandes para adolescentes y adultos!”, señala el texto de la solicitud de firmas digitales.

Y detalla: “Mi hijo de cuatro años tiene parálisis cerebral y está a punto de dejar el pañal de bebé. ¿Y después? ¿Qué pañal le pondré? Todos los de adulto son muy grandes no le quedan y nada prácticos. Las personas con discapacidad son personas delgadas y les queda grande el calzón, además de que los pañales para adultos no tienen la parte que gelatiniza la pipí, es puro algodón y no son absorbentes”.

La solicitud va dirigida a las empresas Tena, Goodnites, Depend y BBtips para que hagan pañales anatómicos para adultos. “Es una necesidad y los adultos que los utilizan merecen un producto digno y eficiente”, señala Araceli Rodríguez.

La explicación de esta madre de familia ha logrado sensibilizar a 22 mil personas, quienes han dado su firma digital en Change.org, portal especializado en impulsar causas sociales a través de campañas de recolección de firmas.

“¡No somos los únicos! (Somos) muchísimas personas con la misma necesidad, ¡ya es hora de hacernos ver y nos tomen en cuenta!”, puntualiza la usuaria.

Si deseas participar y apoyar a Araceli en su lucha, El Diario MX te comparte el enlace digital:

https://www.change.org/p/pa%C3%B1al-anatomico-para-personas-con-discapacidad-no-pa%C3%B1ales-que-parecen-s%C3%A1banas