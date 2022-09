Desestiman madruguete al asignar plazas estatales

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Para que una base laboral en cualquiera de las áreas dentro de los tres niveles de Gobierno: federal, estatal o municipal pueda ser propiedad del trabajador, tienen que transcurrir cuando menos seis meses y un día, pues previo a ese periodo puede ser revocada, aseguró Adolfo Sierra Medina.

El secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), añadió que lo anterior independientemente de los derechos de cada trabajadora o trabajador, como son la antigüedad y en otros casos el escalafón que son una especie de candados.

“Como se dice coloquialmente en radio pasillo se escuchan muchas cosas sobre ese tema, pero no hay problema, porque todos los trabajadores que somos de base, sin excepción, se nos declara como tal una vez que cumplimos seis meses un día de trabajo”, precisó.

Añadió que en tanto no transcurra ese lapso, los trabajadores están en un periodo de prueba, por lo que las autoridades gubernamentales tendrían la posibilidad de dar de baja a quienes no sean útiles, en su caso, para la Secretaría de Salud.

“En el caso del Estado se podría dar de baja a todos los trabajadores que no cumplan con el profesiograma o que no sean útiles para el desarrollo de la operatividad de una u otra dependencia, además ninguna plaza sin excepción puede estar propuesta de manera unilateral”, subrayó.

Sierra Medina dijo que este proceso se realiza a través de comisiones de trabajo y de una comisión de escalafón, aparte del programa de bipartición de los recursos, tendrían que ser compartidos con el sindicato como lo establece la ley.

“Nos vamos a dar cuenta, porque entrando la nueva administración seguramente se van a ir sobre la nómina y se van a checar las fechas de ingreso, si no son dados de baja por una circunstancia ilícita, finalmente tendrían que haber pasado por la comisión de escalafón”, apuntó.

Para concluir Sierra Medina dijo que tampoco pueden permitir como sindicato, “que se nos adelanten, que cometan un ilícito desplazando a los trabajadores de mayor antigüedad, pues tenemos compañeros con 12 y hasta 14 años de servicio, por lo que sería injusto una basificación a quienes tienen menos años laborando”.