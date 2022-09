19 de septiembre, odios y temblores mexicanos

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Mientras la política tamaulipeca sigue y los equipos de Morena y el PAN se preparan para esperar el resultado final en los tribunales; México, como si se tratara de una agenda perversa, registró un nuevo sismo.

Esta vez de 7.4 (Universal 7.7) cuyo origen fue Michoacán con impacto fuerte en la zona metropolitana de la CDMX, además de El Bajío, León, Guanajuato, Guadalajara y hasta en Querétaro.

Más allá de la política, yo sé que aun teniendo graves pérdidas materiales y familiares, los mexicanos hacen del temblor humor negro.

Yo no estoy de acuerdo y no porque los haya sufrido, sino por todas aquellas personas que han perdido sus casas y familias enteras. Solamente por eso, no me agrada.

Ver los videos de familias estresadas, pensando dónde están sus familias, hijos, padres, amigos, salir con el cliché de que “Memes No” tampoco me cuadra.

No me gusta la publicidad barata de los gobiernos desde aquel fatídico 19-20 de Septiembre del 1985 y su cifra oficial de tres mil 692 fallecimientos. Un mal fario por las repeticiones de esta efeméride terrible, que anota a los sismos de 2017 y ahora este 2022.

En los tres temblores citados. 19-SEP-1985 – 8.1 Richter, 19-SEP-2017 – 7.1 Richter y el de ayer

19-SEP-2022 – 7.4 Richter, todos siempre han degenerado en eventos socio políticos donde quien comanda el gobierno saca ventaja política.

En el más grave, tiempos de Miguel de la Madrid, los datos fueron cooptados y ahora los medios ofrecen números más funestos.

Recordemos que luego de la presión social, para la Secretaría de Protección y Vialidad del DF los fallecidos aumentaron seis mil 300, pero en octubre del mismo 1985, una Comisión Pluripartidista que encabezó Sergio Valls Hernández aumentó los datos.

Nueve mil 89 muertos en el Distrito Federal, 37 en Jalisco, 15 en el Estado de México, diez en Michoacán, cinco en Guerrero, uno en Colima y uno en Morelos, para un total de nueve mil 158 muertos.

Y como lamentablemente sucede, en todo tipo de tragedia los mexicanos, los tamaulipecos, regresamos a nuestras tareas como si no pasara nada.

De los otros temblores, claro que estamos todos esperando resultados en Tamaulipas, cada quien, cada equipo con sus dudas y temores, pero la raza de bronce confiando en que las autoridades del Trife determinen la parte final.

Que ya lo hemos escrito muchas veces. Como en la canción de Serrat “con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas”.

La batalla ha sido dura y ya no queremos abonar a la diatriba o a los libelos, solo este día apoyar la idea de que el nuevo gobierno haga su tarea, con el respaldo de los ciudadanos.

Total, que en el comentario de inicio y por más sentido del humor negro que tenemos los mexicanos, no me gustan las bromas cuando alguien llora. Bueno, es parte de nuestra deformidad colectiva…

Y aquí las dos posiciones Tamaulipas:

a.- “Nos entregan un desastre, una administración desmantelada y un presupuesto muy comprometido. Recibiremos un gobierno en malas condiciones y un estado hipotecado”. Héctor Villegas.

b.- En la contraparte el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al ser entrevistado por Diana Romero en Azteca Tamaulipas, sostuvo que en materia de seguridad, desarrollo, turismo y en economía deja su gobierno la vara muy alta.

También confirmó que estará en la trinchera del 2024. Que no se dobla y que no se va a ir a los Estados Unidos. Como siempre que estará aquí pendiente, pero atendiendo a sus hijos que estudian inglés.

DEL CUARTO PISO.- Y Tláloc sigue sin querernos, no obstante que se anunciaron chubascos y rachas de viento San Fernando, Abasolo, Tampico, Ciudad Madero, González, El Mante, Matamoros, Cruillas, Soto la Marina, Aldama, Altamira, Tula, Morelos, Ocampo, Antiguo Morelos, Gómez Farías y Tula.

Igual llueve en lunares, pero así no se puede saber realmente si estamos salvados por dos o tres años más.

NOSTRA POLÍTICA.- “Mi madre quería darnos a entender que las tragedias de tu vida un día tienen el potencial de ser historias cómicas en el siguiente”. Nora Ephron.

