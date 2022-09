‘Andor’ llega a Disney Plus

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (Agencias)

El actor Diego Luna reveló que cuando se estrenó, hace seis años, “Rogue One: Una historia de Star Wars”, pensó que su paso por la franquicia intergaláctica creada por George Lucas había sido una gran experiencia laboral que recordaría con cariño.

Sin embargo, su paso por “Star Wars” no quedó solamente en esa cinta, ya que su personaje, Cassian Andor, regresaría al actor mexicano en plena pandemia cuando los ejecutivos de Lucasfilm decidieron darle su propia serie.

“Sonaba tan irreal y al ofrecerme una posibilidad no teníamos ninguna certeza. Pero me dijeron que si yo no quería hacerlo tenían que saberlo para no explorar la posibilidad. Dije que sí porque disfruté muchísimo Rogue One”, comentó Luna.

El mexicano añadió: “al personaje le tengo un cariño especial. Justo ahí empezó a haber un trabajo de desarrollo y me cayó el veinte de que podía estar muy interesante, incluso si no se había visto Rogue One”.

Luna hace esta reflexión sobre su personaje, ya que en “Rogue One”, dirigida por Gareth Edwards, se le ve como un rebelde que junto a su equipo realizan estrategias para robar los planos de la Estrella de la Muerte. Esta cinta tiene conexión con la película de 1977, “Star Wars Episodio 4-Una nueva esperanza”.

“Andor”, serie que se estrena este miércoles por Disney+, muestra cómo Andor Cassian es un migrante que se ve en la necesidad de huir y después se suma a las filas de la rebelión con la firme intención de poder generar un cambio favorable para todos aquellos, que como él, están en desventaja y han sido oprimidos.