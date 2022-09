La princesa sin final feliz

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Dhena Mansur Sánchez.-

Un rey que curiosamente tuvo dos destinos: por un lado una princesa en toda la extensión de la palabra sin antes de convertirse en una princesa como tal, altísima, delgada, rubia, inocente, tímida, cálida y amable sin malicia alguna, sin un pasado que juzgar o investigar, con un gran sentido humano y una sonrisa que cautivaba a cualquiera. El otro destino de Carlos, Camila Parker Bowles, una mujer con más años, con más vivencias, en pocas palabras con más pasado, divorciada, fría, misteriosa, pero calculadora a la vez, con amplio conocimiento de las debilidades y gustos de Carlos, por ejemplo el gusto por la caza, lo que los conectó al instante y con un inquebrantable lazo que la llevó con el paso de tantos años a ser sorpresivamente la Reina consorte. Muchos aún se preguntan ¿Pero qué le vio Carlos a Camila? que ella reía con ganas y de las mismas tonterías que él, ella nunca lo trató como el hijo de la Reina, lo trató como a cualquier joven. El consejero y mentor de Carlos, su tío Mountbatten le recomendó tener las amantes que quisiera siempre y cuando se casara con alguien de la alta nobleza, con las dos características básicas en una prospecta para cualquier unión real, es decir, dócil y virgen, era tanta la atracción de Carlos que nunca perdió la ilusión de que Camila fuera aceptada.

Vamos ahora con Diana Spencer. Ella era la más pequeña en una familia aristocrática, la relación con la casa real se tenía por las dos abuelas de Diana. La condesa Spencer y la baronesa Fermoy fueron damas de honor de la madre de la Reina Isabel II. Contrario a lo que pudiera creerse, Diana tuvo una infancia muy difícil, en muchas ocasiones tuvo que presenciar como su padre abofeteaba a su madre, nunca se entendieron, de seis años se jugaba la custodia entre sus padres y esta recayó en su padre, quien siempre tenía asuntos más importantes que atender a sus hijos, por ello Diana siempre estuvo al cuidado del personal de servicio y de su hermano, el actual conde Spencer.

Así que, si analizamos toda su vida, Diana tuvo carencias de cariño tan marcadas que ahora nos hacen entender su constante búsqueda de afecto, tanto en su esposo como en cualquier ser humano y no estamos hablando de pareja sentimental, Diana siempre supo ser una fuente de amor para cualquiera que se topara con ella, el mundo fue testigo de sus repetidas visitas a hospitales con niños con enfermedades terminales, con hambre, y ya que estamos hablando de hospitales, fue ahí donde conoció al que se dice fue el amor de su vida, el cirujano cardiólogo Pakistaní Hasnat Ahmad Khan, con quien tuvo un amor por tres años a escondidas que nunca logro superar, pero a la vez un amor sin futuro que ella decidió dar por concluido iniciando una serie de viajes de placer con el magnate Dody All Fayed, productor de películas y heredero de una gran fortuna, su padre poseía entre muchas propiedades el hotel Ritz en París, en el cual los dos pasaron sus últimas horas tras evadir a los paparazzis y morir en el fatal choque en aquel mercedes negro bajo, Dody se encontraba comprometido y aun así dejó todo por ella y hasta se dice que antes de que salieran del hotel aquel día Dody acudió a una joyería en búsqueda de un anillo para Lady D.

Ante la rabia y el enojo del padre de Dody se empezaron a investigar tantas conspiraciones que probaban que el accidente de Diana y Dody fue planeado, teorías que con los años han quedado en el olvido, la peor de todas contenía que la familia real quería que Diana muriera, algo tan desagradable, pero que dejaba a muchos pensando en que fuera cierto.

Por eso ahora tantos apenas entienden el porqué del alejamiento del príncipe Harry, se creía que por su rebeldía, el dejar todo y a todos, mucho tuvo que ver el que todo se acomodara tan fría e injustamente a favor de quien más hizo sufrir a su madre por años, hablamos de la amante de su padre, en ese entonces y hasta hoy, la eterna Camila.

A William siempre lo conocimos con un carácter más diplomático por ser el mayor, pero Harry, por no contar con la posibilidad de heredar un reino, optaba por una actitud más relajada, siempre sin filtros, jamás estudiada. Llegada la peor fecha para ellos, el 31 de agosto de 1997 el día en que el mundo entero lloró a Diana, no queremos imaginar lo fuerte que ha de haber sido para ellos en aquel entonces perderla, pero más doloroso e injusto ahora el tener que aceptar a Camila como reina, un lugar que su madre debía tener y no quien tanto la hizo sufrir por nunca permitir que su matrimonio perdurara, causándole infinidad de dolor y desdicha por la eterna y descarada infidelidad de Carlos.

Tampoco entendemos como la reina Isabel II antes de morir tuvo como última voluntad nombrarla Reina, favoreciendo así a su hijo Carlos, ya que era la mujer de la cual él nunca se desenamoró, pero alejando y rompiéndole el corazón con dicha decisión a su propia sangre o sea a sus dos nietos, William y Harry, hijos de la hoy fallecida Diana Spencer, una persona tan tachada, tan juzgada, tan maltratada por la familia a la cual entraba y quien tenía tanto amor por repartir, un gran don de servicio, una gran valentía con el único objetivo de eliminar minas terrestres atravesándolas, siempre con una visita al enfermo, un apoyo al hambriento, un abrazo al leproso, esa constante necesidad de amar nunca correspondida. Todo lo que se necesita en una reina Diana lo tenía, sin ensayos, sin asesores, es a ella a quien todos queríamos ver hoy sentada en ese trono, sé que no veremos ni tendremos a alguien que se asemeje a ella, un gran ser humano con un enorme corazón que no debió dejar de latir tan pronto… Lady D.