Maestros: presentan estudiantes desfase educativo de dos años

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico.



Ciudad Madero, Tam..- Español y matemáticas, son las asignaturas con mayor rezago entre los alumnos de nivel básico a consecuencia de la pandemia que originó el Covid-19; durante estas tres primeras semanas de clases, los maestros se han enfrentado a estas situaciones con los estudiantes que presentan retraso de por lo menos dos años.

Edgar Augusto Ontiveros García, director de la Escuela Primaria “20 de Noviembre” indicó que han experimentado un reto durante estas primeras semanas de clases.

“En el regreso de la presencialidad de la escuela, es el desfase que yo le calculo, es de unos dos años debido a la pandemia, ese rezago educativo muy marcado en lo que es el español y también en matemáticas”, indicó.

Detalló que el reto de los maestros es recuperar todos esos aprendizajes que no pudieron llevarse de forma adecuada por dos años, al estar únicamente con clases a distancia.

“Nuestra tarea es poder recuperar esos aprendizajes que no pudieron llevarse de forma adecuada, debido a que los profesionales de educación somos nosotros, no los padres de familia, ellos hicieron su mayor esfuerzo y gracias a eso el desfase no se dio aún más, si nos ayudaron, pero al final de cuentas nuestros maestros son los más adecuados”, aseveró.

Detalló que durante todos estos meses que los menores estuvieron en clases, no tuvieron buenos hábitos al momento de tomar las clases a distancia a través de una pantalla, lo que ha originado este desfase educativo.

“Por ejemplo menores de 4 grado que no dominan las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, lo que nos preocupa, porque el hecho de que ellos no dominen estos contenidos nos hacen todavía esperar para poder subir el nivel de conocimientos en cada una de las asignaturas”, externó.

Mencionó que los padres de familia fueron de gran ayuda durante esta contingencia sanitaria y gracias a ellos no se alteró aún más el desfase educativo, por lo que pidió a que continuaran con estas actividades con sus hijos cuando estén en casa.