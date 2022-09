Pide perdón a su madre por no poder entrar a escuela de policía

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Perú, un joven se sintió frustrado por no poder entrar a una escuela de policía al no poder cumplir los requerimientos que le pedían, pero señaló que no se dará or vencido.

El joven fue rechazado debido a que no contaba con la estatura mínima que solicitan, hecho que provocó que con lágrimas le pidiera perdón a su madre.

Fue a través de TikTok que la academia de policía compartió su historia, donde muestra al joven emocionado por entrar a la escuela, conocida por sus estrictas pruebas.

“Muy emocionado, fui a comprar mi terno para la evaluación de talla y peso. Me faltó un pu** centímetro”, sin embargo, no se dio por vencido y prometió entre lágrimas a su madre volver a intentarlo.

Los usuarios de las redes mostraron su apoyo al joven a que no se rinda con comentarios como: “Levántate, verás que sí lo logras”, “Levanta la cara y empieza de nuevo”. El video ya cuenta con más de 1.3 millones de reproducciones y miles de reacciones.

AGENCIAS