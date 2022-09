Sin recursos ni fecha para pago a federalizados: SET

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

El secretario estatal de Educación, Mario Gómez Monroy, insistió que los recursos para liquidar los adeudos que reclama el personal educativo con plaza estatal, son de origen federal y no hay una fecha concreta para que sean enviados y comenzar a dispersarlos.

En entrevista después de atender a los docentes y trabajadores administrativos que iniciaron un plantón frente a Palacio de Gobierno, el funcionario reconoció que son alrededor de 110 millones de pesos los que se requieren para cubrir los pagos.

“Estamos platicando con la Federación para que nos den una fecha para el envío de los recursos y que el personal esté más tranquilo, estamos hablando de alrededor de 110 millones de pesos para cubrir el bono de Bienestar para alrededor de 16 mil trabajadores de la educación”, expuso.

Gómez Monroy fue insistente en el sentido de que no les han dado una fecha para el envío del recurso, al mismo tiempo que reconoció que hay entidades que ya lo recibieron y comenzaron a pagar a los beneficiados con este bono.

“El recurso no ha llegado a Tamaulipas ni está en la Secretaría de Finanzas si no ya hubiéramos pagado, además es un recurso que viene etiquetado y no hay manera de hacerlo para otro lado. Seguiremos intentando hablar con la Oficialía Mayor de la SEP para que nos dé una fecha tentativa”, comentó.

El funcionario explicó que se trata de recursos que no estaban contemplados en el presupuesto del 2022, sino que es un beneficio que se logró en la negociación entre el sindicato de maestros y la SEP, el cual varía dependiendo de las percepciones de los trabajadores.

“Se trata del bono llamado del Bienestar que permitirá regular el sueldo de los maestros, el monto varía dependiendo de lo que gane el trabajador se le otorga el uno, dos o tres por ciento, el problema es que en algunos casos se les debe pagar entre once y 12 mil 500 pesos”, concluyó.