Avala AMLO honestidad de Américo Villarreal

Diego López Bernal

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, avaló la rectitud y la honestidad del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles.

“Yo tengo el mejor concepto del doctor Américo Villarreal; conocí a su padre, se llamaba igual que él, Américo Villarreal, uno de los mejores ingenieros hidráulicos de México, llegó a ser Subsecretario de Recursos Hidráulicos”, comenzó el mandatario al responder a pregunta expresa.

La declaración se da en el contexto de publicaciones en espacios de opinión de medios de comunicación de cobertura nacional, sobre las presuntas relaciones del senador tamaulipeco José Narro y el gobernador electo con grupos delincuenciales, para el financiamiento de campañas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Qué bien que se aclara todo esto, por eso lo mejor es decir la verdad siempre, no mentir, no robar, no traicionar”, finalizó López Obrador sobre el tema al referirse al desmentido que hicieran autoridades de los Estados Unidos sobre el origen de la información que dañaría la imagen del tamaulipeco Villarreal Anaya.

Antes, para remarcar el buen concepto que tiene del ahora gobernador electo, el Presidente de la República habló sobre el proceso electoral y el resultado, en donde su partido, Morena, ganó la elección de gobernador de Tamaulipas.

“Y me dio mucho gusto cuando conocí los resultados porque Tamaulipas necesita un buen gobierno, una gente honesta, entonces, él (Américo Villarreal) y su esposa (María de la Luz Santiago), que también es doctora, los considero gente de bien”, enfatizó el mandatario nacional.

Por último, sobre el affaire en el que se le involucró al gobernador electo en la prensa nacional, López Obrador lo justificó veladamente al señalar que “son muchos los intereses”.