Cine mexicano lo llevó a ‘Star Wars’

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (Agencias)

El actor y productor Diego Luna confesó, durante la presentación especial de “Andor”, que llegó a este proyecto internacional gracias a su participación en la película mexicana “Y tu mamá también”, de 2001.

El actor explicó que tuvo la oportunidad de formar parte de la película “Rogue One”, estrenada en 2016 y que forma parte del universo “Star Wars”, gracias a que el director de la misma, Gareth Edwards, vio su trabajo en el cine mexicano.

“¿Sabes a qué se lo atribuyo? Bueno, no yo. El director, me dijo ‘es que vi Y tú mamá también y quería mucho trabajar contigo. Dices: ‘¿Te cae que hacer Y tú mamá también te trajo hasta aquí?’. No me lo hubiera imaginado”, expuso.

Asimismo, Diego confesó que desde niño era fanático de las películas de “Star Wars”, sin embargo, nunca imaginó que pudiera haber un rostro mexicano o alguien que se le pareciera dentro del universo creado por George Lucas.

El formar parte del canon de “Star Wars”, actuar y producir el spin-off con la serie “Andor” de Disney+ es para Luna, de 42 años, un sueño cumplido y al mismo tiempo un logro profesional que marca un momento determinante en su carrera.