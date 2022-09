Karely Ruiz revela que no quiere desnudarse a los 50 años para OnlyFans

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Karely Ruiz estuvo como invitada en el podcast ‘Creativo‘ de Roberto Martínez donde habló sobre su incursión en OnlyFans.

La influencer señaló que no se visualiza a los 50 años subiendo contenido para dicha plataforma.

“Realmente no quiero seguir toda la vida con OnlyFans. Yo traigo otros en mente, obviamente ese dinero invertirlo. No quiero tener 50 años y estar encuerándome, pues no. Quiero poner mis negocios”, comentó.

La presentadora mencionó que le gustaría ser dueña de una boutique de lencería.

“Quiero una boutique de lencería, porque es mi público, lo sexy. Ando checando, apenas me estoy metiendo en eso porque dije: ‘Estoy gastando mucho’ y ahora es momento de invertir porque el dinero se me va a ir”, puntualizó Karely.

Recordó el momento en el que un ex novio filtró fotografías íntimas suyas. La influencer comentó que, a partir de esa situación, optó por “sacarle provecho”.

“Una amiga me decía: ‘Pues ya cometiste el error, las fotos ya están ahí en redes. Pues sácale provecho’. Y pues tuvo razón, me levanté un día con las fotos sexys”, dijo.

Finalmente, la conductora habló sobre el tratamiento que regaló a uno de sus seguidores que padece cáncer.

“Yo dije ‘¿por qué no hacerlo?, si gasto el dinero en otras cosas, ¿por qué no regalarle eso al niño?’. La verdad es que no lo hice por seguidores ni fama, yo no publiqué nada, la señora subió todo. Yo regalo cosas… yo, en su momento, la pasé mal, ahorita, me va bien y tengo la oportunidad y lo hago, los apoyo”, concluyó Karely Ruiz.

Con información de: telediario.mx