Locatarios esperan repunte de ventas en cierre del año

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- De cara el último trimestre del año los locatarios de puestos fijos y semifijos de la zona centro de esta Ciudad Capital esperan que al cierre del 2022 puedan recuperar algo de lo perdido a lo largo del año.

El dirigente de los locatarios, Paulino Cortés Ixtatla afirmó que actualmente trabajan con ventas por debajo del 70 por ciento.

“Estamos muy mal, las ventas por debajo del 70 por ciento, con las Fiestas Patrias y el megapuente que hubo poquito peor, la ciudad se queda completamente sola”.

Cortéz Ixtatla mencionó que esperan “con ansia” los meses que faltan, que es lo que ha sido para ellos una temporada fuerte.

“Para poder recuperar lo que hemos pasado durante el año, que ha sido un año muy difícil, por las carencias que ha habido que no hay trabajo, lo que les pagan es muy poquito, no alcanza el dinero”.

Señaló que con la caída en las ventas y lo difícil que es conservar la clientela, harán una petición al próximo gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya.

“Está difícil la situación, no hay buenos trabajos, no están bien pagados, los gobiernos no han ofrecido buenos trabajos con sueldos dignos, entonces estamos mal en ese tema”.

“Debería de ponerse las pilas el gobierno entrante, primero que nada que no despida a tanto trabajador como lo hicieron hace seis años, entonces creo yo, esa es la clave para que siga sobresaliendo la economía de Victoria”, agregó.