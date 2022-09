No hubo bono, plantón sigue; pagaremos: SET

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Docentes y trabajadores administrativos con plaza estatal, informaron que mantendrán el plantón en Palacio de Gobierno y lamentaron no se haya respetado el acuerdo verbal con el secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, de que este miércoles a las 12:00 tendrían una respuesta sobre el pago del retroactivo y el bono de bienestar.

Lo anterior después de que al mediodía del miércoles una comisión ingresó al edificio gubernamental para dialogar en Secretaría General de Gobierno, para conocer los avances de sus demandas, sin embargo siete horas después no habían sido atendidos.

Por lo que reiteraron su postura de continuar en plantón “hasta que se nos dé la cara” por parte de las autoridades educativas, lo que a lo largo del día no ocurrió por lo que decidieron quedarse por segunda noche consecutiva.

En ese contexto los trabajadores federalizados comentaron que por la mañana les informaron fuentes gubernamentales, que estaban buscando alternativas para obtener recursos y pagarles los adeudos, sin embargo posteriormente ya no supieron más.

SET PIDE CONFIANZA

Por su parte la SET publicó a través de sus cuentas de redes sociales un breve mensaje, en el que asegura que junto a su contraparte sindical siguen buscando una solución para hacer el pago lo más pronto posible.

“Los maestros con sostenimiento estatal deben tener la tranquilidad de que el pago correspondiente al retroactivo de fortalecimiento salarial que está pendiente será liquidado, por ser un compromiso adquirido, lo anterior en estrecha colaboración con la Sección 30 y el CEN del SNTE, por lo que seguiremos en el trámite para que este pago se realice lo antes posible”.