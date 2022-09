Aumentan accidentes viales en la zona sur de Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Durante los primeros 20 días del mes de septiembre en el que se han registrado lluvias durante las mañanas, se disparó el número de percances viales en las principales avenidas de la zona conurbada, con saldo de varias personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales.

De acuerdo a lo señalado por el encargado del área de socorros y primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana delegación zona sur, Julio César Castro Ramones, en los primeros días de este mes patrio han ocurrido un gran número de percances viales en los tres municipios.

“Nosotros ya llevamos en los primeros días del mes, 40 accidentes vehiculares, accidentes de motocicletas 26 y 12 personas atropelladas, todo esto por los factores como el exceso de velocidad, la imprudencia y el no respetar el reglamento de tránsito”, indicó.

Detalló que además de estos factores, las lluvias también han sido causantes de los choques, por lo que pidió a los automovilistas redoblar las medidas de prevención cuando existe este factor que origina que los neumáticos no tengan un buen agarre en el pavimento.

Detalló que al igual que en el mes anterior, el número de servicios para la atención de accidentes de tránsito es casi similar, a diferencia de que en septiembre no han ocurrido pérdidas humanas que lamentar.

“Vamos a la par con el mes de agosto en dónde llevábamos 80 accidentes vehiculares en todo el mes y 40 accidentes de motocicletas, afortunadamente en este mes no ha habido tantas tragedias como el mes pasado en dónde tuvimos un fallecido por accidente vehicular, dos por accidente de motos y dos atropelladas”, manifestó.

Detalló que los percances han ocurrido mayormente en las principales avenidas de la zona conurbada.

“Los números abarcan los tres municipios, en las principales avenidas, como en el Corredor Urbano ‘Luis Donaldo Colosio’, como la carretera Tampico – Mante, entre otros, en donde se han registrado accidentes fuertes”, aseveró.

Finalmente, el técnico en urgencias médicas, pidió a todos los que manejan un vehículo, a hacerlo con las debidas precauciones para no ser parte de las estadísticas.

“Hemos estado recalcando la importancia de la prevención, es muy importante que toda aquella persona que maneje un vehículo tome la responsabilidad como conductor”, citó.