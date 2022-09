Cierran calles ante indolencia de la CFE

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Otra vez empiezan protestas con cierre de calles por fallas en la CFE, en esta ocasión vecinos de la colonia Enrique Cárdenas González, en la zona norte de Tampico, no permitieron el paso de vehículos en el sector conocido como el “Crucero de Germinal”, sobre la calle Dos y Avenida Monterrey, ya que, dicen, tienen cuatro días sin energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad no ha respondido a sus quejas.

“Ya hemos hecho reportes y las quejas no les llegan porque la CFE tiene una página de Internet que al momento de enviarlo no lo procesa y lo rechaza, además que se ha estado hablando por teléfono y no se hace caso de esta situación, por eso nos estamos manifestado, porque no responde al llamado de la población por las líneas de atención a clientes”.

Señaló Carlos Calderón quien menciona que varias familias están padeciendo está falta de energía eléctrica con diversas consecuencias como que aparatos electrodomésticos se descompongan, se pierda comida que necesita refrigeración y que el calor sea en ocasiones insoportable, además que muchos negocios están cerrados por esta situación.

Los vecinos estuvieron protestando este jueves desde las ocho de la mañana, cerrando la avenida Monterrey, vialidad que comunica a diversos sectores del norte de Tampico, por varios minutos, hasta aproximadamente las 9:20, cuando arribó personal de la paraestatal a dialogar con los vecinos, acordado iniciar los trabajos y reparar la falla.

“Tenemos más de cinco días con vaivenes de voltaje, se sube y se baja y eso ha dañado los aparatos de varias familias, al parecer es un transformador el que no sirve, pues desde hace mucho tiempo no se ha dado el mantenimiento a los equipos y al crecer la población no fue suficiente la capacidad y ahora se están presentando las fallas en varios sectores de la colonia”, señaló el vecino.

Indica que trabajadores de la CFE “dijeron que la solución más rápida es que nos cambiemos de casa a otra colonia donde no haya bajo y alto voltaje, pero otros empleados también de la Comisión Federal nos comentan que es el transformador y lo que buscamos es que se modernicen los equipos”, debido a esto, otra vez empiezan protestas con cierre de calles por fallas en la CFE.