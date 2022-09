Está la SET en la mira de la ASF

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Shalma Castillo.-

Cd. Victoria, Tam.-

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó más de 83 millones de pesos en el transcurso de fiscalización de cuatro cuentas públicas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

De acuerdo a los informes de auditoría realizados a las cuentas públicas del 2017 al 2020 las observaciones suman en total 83 millones 244 mil pesos, de los cuales el ente fiscalizador ha logrado recuperar 62 millones 258 mil pesos, por lo que actualmente la SET tiene pendiente aclarar el destino de 20 millones 986 mil pesos.

En la Cuenta Pública del 2017 la ASF determinó un monto de 59 millones 732 mil pesos que fueron recuperados, estos habían generado diversas observaciones: por pagos realizados por concepto de alimentos, hospedaje, estímulos al personal, adquisición de equipo de cómputo, entre otros, registrados en el capítulo 4000, que no atendieron a los fines y objetivos del FONE 2017.

También por efectuar mil 43 pagos a 39 trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y normal, mismos que contaron con 47 plazas, adscritos a tres Centros de Trabajo y pagos a 258 trabajadores que durante la visita a los centros de trabajo fue improcedente la justificación de su ausencia presentada o no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo.

En el 2018 la SET no justificó el gasto de 19 millones 836 mil pesos y todavía están pendientes por aclarar, estos fueron generados por pagos de nueve millones 568 mil que no corresponden con los fines y objetivos del fondo, en incumplimiento Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Mientras que un millón 797 mil es por realizar pagos que no pertenecen a la nómina proporcionada por la SET y de los cuales no se presentó la documentación comprobatoria que acredite el ejercicio del gasto; dos millones 723 mil por 439 pagos a 12 trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y los cuales contaron con 16 plazas adscritos en tres centros de trabajo.

En esa misma auditoría también obtuvo el pliego observatorio por 577 mil pesos de 232 pagos con recursos del FONE a 55 trabajadores que contaron con 138 plazas, adscritos en 51 centros de trabajo; un millón 272 mil pesos por otros 116 pagos a 40 trabajadores con 75 plazas adscritas a 41 centros laborales y tres millones 898 mil pesos de mil 163 pagos a otros 40 trabajadores en la misma situación.

En la Cuenta Pública 2019 la ASF determinó un monto por un millón 585 mil pesos y en el transcurso de la revisión recuperaron el total observado. En el 2020 la cantidad que generó observaciones es de dos millones 93 mil pesos, de los cuales se recuperaron con motivo de la intervención de la ASF 943 mil pesos y quedan pendientes de aclaración un millón 149 mil pesos.

Cabe señalar que actualmente la Secretaría de Educación de Tamaulipas enfrenta un adeudo de 110 millones de pesos por retroactivos salariales de 16 mil trabajadores de este sector, los cuales atribuye la autoridad educativa que la Federación no ha transferido este recurso.