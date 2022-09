Profepa: hay que aprender a vivir con los cocodrilos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Los cocodrilos no se van a ir, hay que aprender a vivir con ellos, por lo que se trabaja en cómo crear conciencia en la población para evitar más riesgo y que los animales silvestres no tengan interacciones negativas con las personas, no hay una situación crítica con la especie.

Así lo señaló Daniel Gómez Hernández, jefe de la oficina en la zona de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien señala que las salidas se cocodrilos durante las lluvias es una condición normal en esta especie, ya sea por inundación en su hábitat o por peleas que se tienen entre ejemplares de mayor tamaño.

“Salen del hábitat porque puede que se inunde y también pueden ser desplazados por otros machos y eso es lo que hacen, no es algo que podamos considerar como algo crítico que tenemos ya, porque los ataques que se han dado han sido en sitios en donde han invadido su hábitat, el caso de ayer es extraordinario”.

“Los cocodrilos que se salen a las calles son capturados por elementos de bomberos y son entregados a la PROFEPA, también si no están muy lejos de sus lagunas los devuelven al cuerpo de agua y eso es algo que se hace, conforme a los protocolos establecidos”, expresó el funcionario.

“Lo que si tenemos que hacer es un trabajo de concientización hacia la ciudadanía de que estamos en una zona donde hay cocodrilos y que tenemos que aprender a convivir con ellos, esa es la verdad, tenemos que aprender a hacerlo, respetando la fauna silvestre, los cocodrilos es parte del entorno que tenemos en la zona sur de Tamaulipas igual que hay tortugas e iguanas, así como otras especies”, añade.

“Estamos coadyuvando con el Ayuntamiento de Tampico que ha hecho un trabajo importante de un censo de cocodrilos en la laguna del Carpintero, y lo que se tiene ahí es la autorización de la autoridad competente, que es el gobierno del estado para mover a los animales que se tornan de riesgo y evitar que se repita la situación, se llevan a otra zona y en ocasiones a una unidad de manejo”, expresó.