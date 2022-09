Al Poder Judicial le hace falta una reforma: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a arremeter contra el Poder Judicial en nuestro país, del cual detalló que “sí está mal” y que le hace falta una verdadera reforma.

“Hace falta la reforma al Poder Judicial. Ojalá que los integrantes de la Judicatura o un grupo de jueces o los ministros lo planteen, porque sí está mal el Poder Judicial con todo respeto a su independencia”, dijo,

López Obrador criticó el actuar del juez juez Samuel Ventura Ramos, por las liberaciones de implicados en el Caso Ayotzinapa, las cuales ya acumulan 120 sentencias absolutorias.

“Esto que ayer se dio a conocer que el juez que está atendido el asunto de Ayotzinapa, que ha liberado como a 120 implicados, y saben que todo tiene que ver con el supuesto debido proceso (…) Puede ser derecho que está por verse, porque yo creo que es chueco, pero sin duda no es justicia”, refirió.

“Si estamos hablando de un caso de tremenda injusticia, y porque no está bien presentada la denuncia por el Ministerio Público, ya con eso voy a resolver, dejar en libertad a un presunto delincuente, por qué no se repone el procedimiento, ¿qué no es juez?, ¿qué no teje que ver con la justicia?, ¿quién lo nombró?, ¿por qué el caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero lo atiende un juez de Tamaulipas, pero ademas en la frontera y que vive en los EE.UU.?”, indicó.

“¿Cómo es eso?, ¿van a seguir haciendo y deshaciendo? Tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial, no puede seguirse manteniendo así. Si a esas vamos. este juez es el Estado, quién lo eligió para ser el jefe del Estado?, porque él está por encima de todo, tiene un poder omnímodo”, agregó.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que seguirá insistiendo en este tipo de casos en el Poder Judicial, “y en lo que a nosotros corresponde vamos a denunciar penalmente este caso”.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación lamentaron el constante ambiente de hostigamiento que existe en contra de jueces después de emitir sus resoluciones.

Pidieron a las autoridades del Gobierno Federal presentar sus planteamientos u observaciones particulares ante las instancias competentes o recurrir a los medios de impugnación que establecen las leyes.

Con información de: lopezdoriga.com