Continúa AMLO con la defensa de Morena y… de Américo

Por Diego López Bernal.-

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a tocar el tema del presunto financiamiento de campañas políticas con dinero de procedencia ilícita a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en donde se menciona al ahora gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

El escritor Oscar Gastélum, colaborar de la revista Letras Libres, opinó sobre los supuestos cables confidenciales del Gobierno de Estados Unidos en los que se detalla una presunta investigación en contra de Villarreal Anaya.

“Cuando se puso el texto de los supuestos reportes del embajador de Estados Unidos en contra de Américo Villarreal, resulta que él que pone los textos o los retoma del articulista de El Universal, el que los retoma es intelectual de la revista Letras Libres, de (Enrique) Krauze, imagínense”, señaló en la conferencia de prensa de este viernes.

“No había visto el cable confidencial en el que el embajador Salazar le advierte a su gobierno que la secta obradorista…”, habría escrito Gastélum en su cuenta de Twitter, lo que provocó la reacción de López Obrador.

“‘Secta obradorista’, fíjense que una secta muy peculiar, porque nos está apoyando el 70 por ciento de los mexicanos. ¿Cuánto es el 70 por ciento de los ciudadanos mexicanos? Si somos como 85 millones de ciudadanos, 59 millones de personas formamos parte de la secta obradorista”, dijo en forma de burla.

Al responder el señalamiento de “Ya sabía que Obrador está construyendo un narcorégimen militarizado, pero leer esto es perturbador…”, el presidente López Obrador comentó de forma sarcástica: “La verdad yo no lo sabía o no me había dando cuenta de que estaba construyendo un narco régimen militarizado. Es escalofriante y resulta que son falsos”.