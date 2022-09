Diego Cocca deja de ser técnico del Atlas

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Terminó la era de Diego Cocca como DT del Atlas y es que este viernes, el bicampeón de la Liga MX hizo oficial la salida del estratega argentino, el cual llevó a la gloría al conjunto rojinegro tras guiarlo al título del Apertura 2021 y después al del Clausura 2022. La despedida del DT se dio en una conferencia de prensa encabezada por el presidente del club, José Riestra, y en donde también estuvo el histórico técnico de La Academia, el cual aún dirigirá el duelo contra Necaxa.

"Me voy tranquilo, muy orgulloso y feliz, convencido de haber dado todo, de no haberme guardado nada; agradecido por la confianza y la oportunidad": @Diegococca1.#GraciasDiego ❤️🖤 pic.twitter.com/JMF7YJNkn6 — Atlas FC (@AtlasFC) September 23, 2022

“Difícil, un momento de sentimientos encontrados, pero muy claro de que todo en esta vida tiene un ciclo, tiene un principio y tiene un fin. Recuerdo hace poco más de dos años, en un momento donde la institución atravesaba por una situación complicada, hacer un análisis profundo y decidir quién debería asumir la dirección técnica con una misión muy clara que era salvarnos del descenso”, dijo Riestra. “No sólo se rompió una sequía de 70 años sin ganar un título sino que se logró un bicampeonato. Lo más difícil en la vida es saber cerrar los ciclos y hoy se cierra uno de los ciclos más exitosos en la historia de la institución, el entrenador que más títulos nos ha dado, dos Ligas y un Campeón de Campeones. Son ellos (cuerpo técnico) los que saben que el ciclo termina, no es fácil. Ellos reconocen que la institución necesita un cambio para ir a los objetivos. Cocca llegó al Atlas en agosto del 2020 y el 1 de octubre del 2022 será la última vez que dirija al cuadro tapatío.

🎥: @jmanuelfigueroa pic.twitter.com/tddeiyVgz2 — MedioTiempo (@mediotiempo) September 23, 2022

“Diego, no tengo más que palabras de agradecimiento por lo que han hecho por este club, por ponernos una vez más en el mapa. Sabes que tienes las puertas abiertas en la institución, estamos convencidos que nos volveremos a encontrar, volveremos a trabajar juntos. Agradecimiento a ti y que dejes esto, con nosotros para el resto de nuestra historia”, añadió Riestra. El argentino cerrará este ciclo en el que dirigirá en total 97 partidos. Hasta ahorita tiene 96 con 35 triunfos, 26 empates y 35 perdidos, y tiene una efectividad del 45 por ciento. “Por mi parte sensaciones encontradas, momento difícil, el saber desde lo mental, desde lo cerebral, que a este proyecto al que le pusimos el corazón y el alma necesita un cambio, que seamos nosotros los que tenemos que dar ese paso al costado para que esto siga creciendo es difícil, pero estamos convencidos”, mencionó el argentino.

“Esto empezó buscando un objetivo en común, buscando el proyecto deportivo que esté por encima de las personas y lo hemos logrado. Queremos seguir desde ese lugar por este club, yo fui jugador de este club y me dio mucho, ahora me toca ser el técnico y quería darle algo. En ese sentido, me voy muy tranquilo, muy orgulloso”. Cocca dirigió al Atlas no solamente en Liga MX, también en Campeones Cup y la Leagues Cup; además dejó el pase a la Liga de Campeones de la Concacaf en su edición 2023. Al técnico se le mojaron los ojos y habló entre lágrimas por lo que escribió en esta historia llamada Atlas. “Muy feliz, convencido de haberlo dado todo, que no nos guardamos nada, agradecido con la directiva por la confianza, por darme la oportunidad, agradecidísimo con los jugadores porque hemos aprendido muchísimo y también con la gente que nos demuestra en la calle todo su cariño. Son momentos difíciles, pero son de alegría y orgullo por todo lo que hemos hecho. Poder cerrar el ciclo de esta manera es un privilegio. Agradezco a a la directiva por la comprensión y el apoyo”, manifestó.

No hay palabras para describir la alegría que nos hiciste sentir junto a los muchachos y cómo de tu mano encontramos a un amigo, con el que dimos la vuelta... El hombre que defendió los colores en la cancha y los transformó en el banquillo. Diego Cocca, ¡GRACIAS TOTALES! ❤️🖤 pic.twitter.com/BS4koj7v7n — Atlas FC (@AtlasFC) September 23, 2022

“No tengo más que agradecimiento para los jugadores, nos llevamos montón de vivencias, nos vamos mejores personas y mejores profesionales. Eso es invaluable. Espero que entiendan. Seguramente que, como les dije a los jugadores, estaremos pendientes de ellos porque se ha generado un vínculo que no se romperá con los años porque hemos hecho historia, nos hemos involucrado de una manera tal que esto es para siempre. Nos llevamos muchísimo, nos vamos muy agradecidos porque lo que nos llevamos es más que lo que les dimos. Dejar estos trofeos me llena de orgullo y alegría. “Quiero terminar esta semana con mucha alegría, pedirle a la gente que venga apoyar a este equipo que tanto nos dio, que el sábado sea una fiesta, que defendamos esta ideología que implantamos en nuestro ADN, ganar el partido, regalárselo a la gente y que Atlas no sea un equipo de sufrimiento, sino de alegría, de títulos y de un futuro muy prometedor. Estaremos siempre apoyando del lugar que nos toque”, agregó.

Con información de: mediotiempo.com