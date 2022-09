Afore: acaparan quejas cuatro administradoras

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Durante los primeros siete meses del presente año, cuatro entidades administradoras de fondos para el retiro (Afore) acapararon el 46 por ciento de las reclamaciones por parte de quienes les confiaron sus recursos para que les fueran administrados.

De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el análisis se incluye a las diez Afore con mayor cantidad de recursos administrados.

La dependencia dio a conocer que en el periodo de enero a julio se recibieron un total de cuatro mil 408 reclamaciones, detallando que Afore XXI Banorte registró 21 por ciento, Citibanamex Afore 13 por ciento y Afore Coppel al igual que Afore Azteca 12 por ciento, sumando 46 ciento.

En contraparte la Condusef destacó que entre las entidades con menos reclamaciones destacan Afore Azteca con siete, Citibanamex seis y Afore Coppel con cuatro, por cada cien mil cuentas registradas para su administración.

En ese contexto, la dependencia precisa que las diez Afore en operación, a julio de 2022 sumaron casi 5.2 billones de pesos, destacando por su participación Afore XXI Banorte con el 20.4 por ciento, Profuturo Afore 17, Citibanamex Afore 15.6 y SURA Afore 15.5, concentrando en su conjunto el 68.5 por ciento.

Adicionalmente da a conocer que en el lapso referido las entidades federativas donde se presentó un número mayor de reclamaciones fueron la Ciudad de México con 627 (14 por ciento) y estado de México con 561 (13 por ciento)

Finalmente, la Condusef informa que las Afore con mayor índice de resolución a favor del usuario fueron Invercap Afore con 73 por ciento y Afore Coppel con 69, citando que las principales causas de reclamación fueron solicitud de trámite no atendida o no concluida, separación de cuentas no atendida o no concluida y unificación de cuentas no atendida o no concluida.