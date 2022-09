Pierden interés trabajadores por ir a maquilas ante bajos salarios

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Aunque cada vez hay más oferta que demanda de empleo en la industria manufacturera de la zona norte de Tamaulipas, las vacantes que ofrecen de mano de obra podrían no ser atractivas para los obreros por cuestión salarial.

Es decir, el que busca trabajo no se siente motivado y muestra poco o nada de interés por cubrir la vacante que ofrece la industria maquiladora, al no convencerle el salario y otras prestaciones económicas, no descartó Alexandro Perales Huerta.

El director del Servicio Nacional del Empleo (SNE), citó que en municipios como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo hay más oferta que demanda de empleo, en otras palabras, un clima que en muchos de los casos se puede traducir a que el trabajador no se siente motivado por esa vacante.