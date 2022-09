Llama AMLO a que protestas por aniversario de Ayotzinapa se realicen sin violencia

El presidente López Obrador llamó este lunes a que no exista violencia en las protestas por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este lunes a que no exista violencia en las protestas por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

López Obrador dejó en claro que hay que seguir el ejemplo de quienes han llevado a cabo lo que denominó la resistencia civil pacífica.

“Lo único es evitar la violencia, porque no es nuevo. Ya llevamos años practicando la no violencia en nuestra lucha por la justicia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica”, dijo.

“O sea, no es tirar piedras ni bombas molotov, es protestar de manera pacífica, organizar al pueblo, y convencer. Se requieren de muchas fatigas. No es nada más que ‘esta es la fecha en la que vamos a manifestarnos y vamos a provocar violencia y ya’, no, esto es trabajo de todos los días, casa por casa, convencer en fábricas, colonias populares, en las escuelas, en la familia, en las plazas públicas”, refirió.

Las autoridades cercaron este lunes Palacio Nacional con vallas ante posibles ataques durante las manifestaciones que se prevén por el octavo aniversario del caso Ayotzinapa, ocurrida en el año 2014.

Por la madrugada se instalaron vallas metálicas de hasta tres metros de altura alrededor de la residencia oficial del presidente López Obrador y la Catedral Metropolitana.

El caso de la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó en agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

La Comisión de la Verdad ha rechazado la “verdad histórica”, la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.

El gobierno de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Con información de: lopezdoriga.com