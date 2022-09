Profes levantan plantón; aclarará SET las dudas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Poco antes de las 18:00 horas de este lunes fue levantado el plantón que durante siete días mantuvieron trabajadores del sector educativo con plazas federales, una vez que comenzó a dispersarse el pago del bono bienestar y su correspondiente retroactivo.

Perla Anzúa Martínez, vocera del grupo que encabezó los reclamos de pago de los adeudos, dio a conocer lo anterior e informó que en los casos de trabajadores que soliciten una aclaración sobre los montos recibidos, serán atendidos por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET)

“Minutos después de que comenzó a dispersarse el pago a los compañeros que tienen su nómina en el banco Santander, alrededor de las 17:35 horas, levantamos el plantón pero queda pendiente el tema de las aclaraciones sobre los montos recibidos”, comentó.

Anzúa Martínez añadió que de esta forma concluye el movimiento que iniciaron ex profeso para la solicitud del pago de ese beneficio para quienes cuentan con plaza de sostenimiento estatal, una vez que se pagó a los federales y no se había hecho lo mismo con los federalizados.

“Fue un movimiento totalmente orgánico, que nació de la base magisterial, al margen de cuestiones políticas y de otro tipo que pudieran contaminarlo, la lucha fue por nuestros ingresos, por nuestros derechos, por lo que nos corresponde”, añadió.

En ese contexto la vocera reconoció que queda pendiente el tema de de los reclamos sobre las cantidades que recibieron, debido a que no en todos los casos se trataba de la misma cantidad sin embargo ese tema será tratado por separado por la propia SET.

“Desde este mismo martes estarán dispuestas las mesas de aclaraciones en las oficina de la SET, a donde podrán acudir todos los compañeros que tengan dudas y serán atendidos por personal de la dependencia”, apuntó.

Finalmente Anzúa Martínez adelantó que ya hay información de personal de otros municipios que se trasladarán, confiando que se dé celeridad en la atención.