Récord de covid-19: Tan solo 6 casos

Por Diego López Bernal.-

Tamaulipas registró la más baja cantidad de casos de covid-19 en un solo día, con tan solo seis en toda la entidad, y continúa en una tendencia a la baja, aunque aún no es momento de bajar la guardia contra la enfermedad, advierten las autoridades de Salud.

El viernes pasado, 23 de septiembre, se dio un pico de 117 contagios en la entidad, luego de una semana por debajo de la centena; sin embargo, el sábado siguiente bajó a 22, misma cantidad que el domingo, por lo que los seis reportados este lunes muestran una reducción significa que anima las expectativas por el fin de la pandemia.

Los positivos de las últimas 24 horas se dieron tres en Matamoros, dos en El Mante y uno en esta Capital, aunque además se presentó un fallecimiento; se trató de un hombre de 53 años, en el municipio de Gómez Farías.

De esta manera, las cifras totales de la pandemia de covid-19 en Tamaulipas quedaron en 178 mil 154 casos positivos, con 169 mil 497 recuperados y ocho mil 018 defunciones por causas asociadas a este coronavirus.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) insistió en no bajar la guardia, ya que la pandemia no ha terminado, y llamó a evitar salidas no esenciales, a no tocarse la cara con las manos sucias y extremar las medidas en espacios interiores o sitios aglomerados pues el virus puede propagarse de forma más rápida en estas condiciones.

Asimismo, se mantiene el exhorto usar cubrebocas, lavarse las manos, acudir a la vacunación y mantener la sana distancia para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad, “toda vez que el virus puede propagarse desde la boca o la nariz de una persona infectada cuando tose, estornuda, habla o respira”.

En lo que corresponde al semáforo epidemiológico por municipio, Padilla, Soto la Marina y Llera están en color rojo, en naranja sigue la zona conurbada del sur y en amarillo Abasolo y El Mante; el resto está en color verde, al igual que el semáforo estatal.