No habrá trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas: Samuel García

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Diego López Bernal.-

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, alimentó la polémica con los regantes del Distrito de Riego 026 de Tamaulipas al asegurar que este año no habrá trasvase de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez, como lo establece el convenio de 1996.

Argumentando que así lo establece un decreto presidencial, el mandatario nuevoleonés aseguró que ya se revisó con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los alcances del ordenamiento de la Presidencia de la República, aunque este no menciona el citado trasvase.

“Este año en específico hay un decreto presidencial que señala del seis de junio al 31 de diciembre una emergencia de crisis hídrica y ese decreto está muy por encima del convenio. Señala que no puede haber trasvase porque el consumo humano está por encima del de riego, por lo que no se va a permitir un trasvase”, dijo a medios regiomontanos.

Según detalló García Sepúlveda, el decreto protege al estado de Nuevo León para que esté cubierto en abastecimiento de agua para el uso doméstico hasta el 31 de diciembre, por lo que insistió en que no se dará el trasvase a la presa en Tamaulipas.

Al respecto, los productores agrícolas tamaulipecos advirtieron recientemente que no permitirán una revisión del convenio de agua entre ambas entidades y que están dispuestos a realizar protestas y movilizaciones si la Conagua lo permite.

En este sentido, José Renato García, integrante de la Asociación Tamaulipeca de Usuarios de Riego, señaló a medios de la región fronteriza que la primera condición para pensar en una renegociación sería que se inicie la obra de un vertedor hídrico que devuelva el agua al río San Juan y la presa Marte R. Gómez.

Cabe recordar que desde hace años Nuevo León no ha cumplido con la construcción de una planta tratadora de aguas residuales ni con el ducto que retorne el líquido a la región norte de Tamaulipas.