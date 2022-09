Diputados rechazan despenalizar el aborto en Durango

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Fue rechazada la iniciativa para despenalizar el aborto en Durango, con 15 votos en contra, seis a favor y dos abstenciones, con un quórum de 23 legisladores.

Desde la tarde del martes, grupos feministas se dieron cita en el Congreso de Durango esperando que se turnara el dictamen al pleno parlamentario.

La presidenta del colectivo ‘Sí hay mujeres en Durango’, Julieta Hernández Camargo, comentó que cuentan con planes legales que se habrán de aplicar tras el rechazo de la propuesta.

Dio a conocer que el hecho de despenalizar el aborto trae consigo una serie de modificaciones legales en el sistema de salud local, además que las dos carpetas de investigación que se tienen en estos momentos no tendrían validez dado el nuevo mandato legal.

“En Durango, hoy me enteré que hay dos carpetas de investigación, pero no hay mujeres presas por ese delito. Pero no debe de haber carpetas de investigación, porque de acuerdo al criterio que expuso la corte, las mujeres no pueden ir a la cárcel, y los jueces, los locales como los federales deben de evitar que eso ocurra”.

Explicó que en el caso de Durango, en la iniciativa presentada sería a la semana 12 que se puede interrumpir el embarazo, aunque para juicio de las feministas no tendría que a haber restricciones de ningún tipo en cuanto al tiempo, pero lo consideran razonable.

“Según la información que ha publicado la propia diputada Marisol Carrillo, que es nuestra aliada en este tema, nosotros presentamos la iniciativa popular, pero ella la está apoyando, y lo que está hablando son 12 semanas”, aunque consideró que es bueno, pero no debería de haber restricciones como en otras partes del país.

La aprobación no es solamente que se despenalice en Código Penal, sino que el sector salud debe de ofrecer servicios especializados. “Además, legislación que se debe de seguir con modificaciones a la Ley de Salud del Estado, y que las mujeres tendrán en acceso a un derecho humano, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las mujeres ya no van a ir a la cárcel por realizar el aborto, ni las acompañantes, tampoco los médicos o enfermeras que realicen la operación”, dijo.

Con información de: telediario.mx