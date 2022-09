Se dislocó Alejandra Guzmán la cadera tras caída

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La cantante Alejandra Guzmán reveló en una entrevista cuál es su estado de salud luego de la fuerte caída que sufrió en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos.

Guzmán confirmó que se le zafó la cadera, ya que tiene dos prótesis. Además, la artista pidió a sus seguidores que no se preocuparan por ella.

“Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí y mandarme tantas bendiciones realmente esto bien lo qué pasó fue que se me dislocó mi cadera, tengo dos prótesis; a veces puedes pasar, nunca me había pasado, pero en el Keneddy Center me pasó, quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que va a haber mucho rock and roll. No hay fractura, gracias a Dios, besos”, señaló.

La Herencia Hispana de Estados Unidos emitió un comunicado en el que menciona que les gustaría invitar a la intérprete de “Eternamente bella” a a la gala del 2023.

“La Hispanic Heritage Foundation espera poder invitar a, Alejandra Guzmán, a la gala del 2023, para que termine su actuación y la cantante está deseando regresar y brindarles a sus fans una experiencia aún más inolvidable el año que viene”, se lee.

En el programa “Sale el sol”, la periodista Joanna Vega-Biestro informó que Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera.

“Está confirmado, sí se le zafó la cadera, recordemos que ella tiene prótesis de titanio debido a las operaciones que le han tenido que realizar para retirarle los polímeros que le fueron introducidos en el cuerpo”, dijo Joanna.

La presentadora también brindó detalles sobre el lugar donde ocurrió la escena.

“Lamentablemente al estar interpretando el tema Mala Hierba, justamente en este evento en Washington, que es un evento muy importante, el evento de Herencia Hispana, es donde ella sufre, no una caída, porque se ve como se le zafa la cadera y ella cae, y no se puede reincorporar”, indicó.

Con información de: telediario.mx